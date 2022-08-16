Казахстанский авторынок в июле 2022 года вырос на 9%

В Казахстане по итогам июля продано 11637 новых легковых и коммерческих автомобилей, что на 9,1% выше показателя годичной давности. Как отмечают в Ассоциации Казахстанского АвтоБизнеса (АКАБ), рост продаж автомобилей, локализованных в Казахстане в легковом сегменте, обусловлен тем, что на фоне дефицита машин российского производства, автозаводы Казахстана смогли оперативно перестроиться и в приоритетном порядке сработать на насыщение внутреннего рынка, удовлетворяя потребности казахстанских потребителей. За семь месяцев 2022 года жители республики приобрели 63484 машины – на 5,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лидером на казахстанском авторынке в июле остается Chevrolet, результат которой составил 4004 автомобиля (+29,4%). Второе место сохраняет Hyundai, увеличившая реализацию на 29,6% до 2607 машин. Третью строчку занимает Kia – автомобили этой марки разошлись в количестве 1350 экземпляров (+11%). Далее следует Toyota с показателем 903 проданных машины (-24,7%). Замыкает пятерку лидеров на этот раз LADA, чьи дилеры реализовали 675 автомобилей (+30,3%).

Автомобили этих (и других марок) можно найти и в салонах российских дилеров, с полным списком которых можно ознакомиться здесь.