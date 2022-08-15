Mitsubishi представила обновленный кроссовер Xpander Cross

Внешний вид Xpander Cross отличают новый бампер и большая решетка радиатора с трапециевидным рисунком в передней части автомобиля. Передние фары получили Т-образный дизайн, а указатели поворота, которые ранее располагались под блоком фар, теперь интегрированы в верхние габаритные огни. Передний и задний свесы были увеличены в общей сложности на 95 мм, а капот стал толще. Новый Xpander Cross оснащается 17-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, которые выполнены в двух серых тонах и сочетаются с нижними накладками на бамперах и дверными молдингами, выполненными также в сером цвете. Задние комбинированные фонари с горизонтальными Т-образными габаритными огнями придают целостность задней части автомобиля, а светодиодные фонари заднего хода дополнены светодиодными стоп-сигналами для улучшенной видимости в ночное время.

Компания Mitsubishi в рамках Международного автосалона в Индонезии представила обновленный кроссовер Xpander Cross. Новинка будет выпускаться в Индонезии для внутреннего рынка страны, а затем и для других рынков региона АСЕАН, сообщает пресс-служба японской марки.

Интерьер Xpander Cross отличает горизонтальная приборная панель, 8-дюймовый цветный ЖК-дисплей, а также новое четырехспицевое рулевое колесо большого диаметра. С помощью переключателя, расположенного на спицах рулевого колеса, на него можно вывести информацию о вождении, такую как средний и текущий расход топлива, или информацию о транспортном средстве, например, состояние работы системы контроля вектора тяги (AYC).

Xpander Cross – это топовая версия линейки Xpander, которую отличают просторный салон, способный с комфортом перевозить семь человек, а также лучшая в своем классе эргономика внутреннего пространства и расположения дверных проемов, позволяющая пассажирам легко входить и выходить. Три пассажира могут удобно сидеть на широком сиденье второго ряда, который при необходимости легко складывается, чтобы облегчить доступ к заднему ряду.

Спинки сидений во втором ряду (60:40) и третьем ряду (50:50) можно сложить с помощью простой операции, чтобы организовать пространство для пассажиров или багажа в различных комбинациях. Для особенно больших грузов, сиденья второго и третьего ряда можно сложить полностью, создав таким образом единое широкое пространство с ровным полом. Для особой практичности, подлокотник во втором ряду может быть так же сложен, чтобы перевозить длинные грузы и пассажиров одновременно.

Стоит отметить, что Xpander Cross на 50 мм шире, чем стандартная модель. Дорожный просвет увеличен на 20 мм и составляет 225 мм, что является лучшим показателем в своем классе. Под капотом автомобиля установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель от MMC – 4A91.

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Фото: Mitsubishi