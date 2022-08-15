Китайский авторынок в июле 2022 года вырос на 40%

Продажи пассажирских автомобилей в Китае по итогам июля составили 2 млн 174 тыс. единиц – это на 40% выше показателя годичной давности. Как отмечают в Китайской ассоциации автопроизводителей (СААМ), положительная динамика фиксируется второй месяц подряд и обусловлена, в частности, отложенным покупательским спросом, сформировавшимся в период недавних локдаунов в ряде регионов страны, а также запуском новых мер по поддержке авторынка, которые помимо электромобилей теперь распространяются на машины с двигателями внутреннего сгорания. По итогам семи месяцев 2022 года китайский авторынок увеличился на 8,3% до 12 млн 529 тыс. машин.

Согласно актуальному прогнозу CAAM, в 2022 году китайский авторынок может вырасти на 8% до 23 млн машин. При этом реализация машин на новых источниках энергии увеличится почти в 1,5 раза и достигнет 5 млн единиц. Напомним, китайские власти на федеральном уровне и на уровне регионов принимают меры для стимулирования спроса на машины как за счет отмены действовавших ранее для рынка ограничений, так и за счет субсидий на покупку автомобилей. В то же время сохраняющийся дефицит микрочипов может оказать негативное влияние на деятельность ряда китайских автопроизводителей.

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