Только три модели в России имеют парк более 1 млн единиц

Рассмотрев модельную структуру парка легковых машин в России, эксперты агентства «АВТОСТАТ» выяснили, что лишь у трех моделей он превышает один миллион штук.

Самым распространенным легковым автомобилем в нашей стране является вазовская «семерка». Так, на 1 июля 2022 года на территории РФ было зарегистрировано 1 млн 562 тыс. экземпляров седана LADA 2107. Далее идет «шестерка» (LADA 2106), объем парка которой составляет 1 млн 040 тыс. единиц. Замыкает тройку лидеров иномарка – Kia Rio (1 млн 028 тыс. шт.), которая в конце прошлого года смогла преодолеть миллионную отметку.

Российский парк остальных моделей составляет менее 1 млн штук, а в ТОП-10 среди них попадают: 3-дверный внедорожник LADA 4x4 «Нива» (964 тыс. шт.), Hyundai Solaris (920 тыс. шт.), седан LADA 2110 (801 тыс. шт.), Renault Logan (774 тыс. шт.), хэтчбек LADA 2114 «Самара-2» (761 тыс. шт.), Ford Focus (750 тыс. шт.) и LADA 2109 «Самара» (715 тыс. шт.).

Также напомним, что всего на середину нынешнего года в России насчитывалось более 45 млн легковых автомобилей. Узнать их актуальную рыночную стоимость можно здесь.

Фото: АВТОСТАТ