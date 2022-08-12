Перенос производства LADA Vesta в Тольятти обойдется АВТОВАЗу в 1 млрд рублей

Инвестиции в перенос производства LADA Vesta с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти составят около 1 млрд рублей. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, отметив, что проект по выпуску модели на линии B0 быстро окупится и выйдет на рентабельность уже в конце следующего года.

Напомним, рестарт производства LADA Vesta на мощностях АВТОВАЗа запланирован на начало весны 2023 года – флагманская модель будет выпускаться на линии B0 производительностью до 60 автомобилей в час. Как отмечается, исходя из задач, поставленных перед компанией акционерами, а также прогноза развития структуры российского автомобильного рынка в 2023 году, производительность «ЛАДА Ижевск» (до 32 автомобилей в час) будет недостаточной для удовлетворения спроса. При этом завод «ЛАДА Ижевск» продолжит развиваться: здесь будет организовано производство принципиально новой электрической версии LADA e-Largus. На предприятии также продолжится развитие производства комплектующих для LADA Vesta (штамповочное производство, производство пластика и др.), сохранятся сервисные и обеспечивающие функции. При этом АВТОВАЗ не планирует проводить массовых сокращений персонала «ЛАДА Ижевск», для которого введены дополнительные меры по обеспечению занятости и возможностей индивидуального развития. Кроме того, запланировано создание «Индустриального парка ЛАДА Ижевск», в том числе с привлечением резидентов-производителей неавтомобильной продукции для формирования новых рабочих мест.

Напомним, завод «ЛАДА Ижевск» входит в Группу «АВТОВАЗ» с 2011 года, когда на нем началась крупнейшая модернизация производственного комплекса. Мощности ижевского предприятия рассчитаны на выпуск 220 тыс. автомобилей в год. С сентября 2015-го завод «ЛАДА Ижевск» производил седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. В феврале 2022-го на предприятии стартовал выпуск обновленной LADA Vesta. В рестайлинговой модели использовано порядка 600 новых деталей и компонентов, инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей.

О ситуации в автопроме РФ в условиях санкций – читайте в нашем специальном материале.

Фото: АВТОВАЗ