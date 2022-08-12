АВТОВАЗ в 2023 году возобновит выпуск автомобилей с АБС

АВТОВАЗ в 2023 году намерен возобновить производство и поставки автомобилей LADA с антиблокировочной системой тормозов (ABS). Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил президент АВТОВАЗа Максим Соколов, добавив, что уже в конце августа этого года автомобили LADA вновь будут оснащаться подушками безопасности. По его словам, стоимость таких машин при этом, увеличится, но некритично: на 8 тыс. рублей для автомобилей с водительской подушкой безопасности, и на 16 тысяч с двумя «аэрбегами», в том числе для переднего пассажира.

Напомним, в начале августа АВТОВАЗ возобновил продажи автомобилей, оснащенных системой экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». С 1 августа этим устройством комплектуются все модели семейств LADA Granta и LADA Niva Legend в комплектациях 2022 модельного года, стоимость автомобилей при этом осталась прежней. Кроме того, ранее АВТОВАЗ возобновил производство автомобилей семейства LADA Granta, оснащенных кондиционером, на которые приходится около 80% продаж. Стоимость седана LADA Granta в версии с кондиционером составляет от 745,9 тыс. рублей, лифтбека – от 765,9 тыс. рублей, а универсал LADA Granta Cross оценен в 811,9 тыс. рублей.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, а в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации. В дальнейшем также планируется возобновить выпуск внедорожника Niva Travel. А вот флагманская LADA Vesta вернется на конвейер в начале весны 2023 года, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. Между тем, остается под вопросом производство хэтчбека LADA XRAY, который создан на базе Renault Sandero Stepway, а также кроссовера Duster под маркой LADA – решение об их дальнейшей судьбе планируется принять в следующем году.

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Фото: АВТОВАЗ