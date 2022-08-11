Какие 3-летние автомобили чаще всего покупают россияне?

В 1 полугодии 2022 года жители РФ купили около 73 тысяч легковых машин в возрасте 3 лет. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 30% меньше, чем за 6 месяцев прошлого года.

Более 21% от этого количества приходится на автомобили LADA – за полгода россияне приобрели 15,5 тыс. 3-летних машин отечественной марки. 14% пришлось на Kia (10,3 тыс. шт.), еще почти 10% на другой корейский бренд – Hyundai (7 тыс. шт.). В ТОП-5 самых популярных марок среди легковых автомобилей в возрасте 3 лет также попали Toyota и Renault (6,2 тыс. и 4,7 тыс. шт. соответственно).

В модельном рейтинге 3-летних машин по итогам 1 полугодия лидирует Kia Rio – обладателями таких машин стали 4,2 тыс. жителей нашей страны. Седан LADA Granta занял второе место с показателем 3,8 тыс. единиц. На третьей позиции расположился Hyundai Solaris (3,2 тыс. шт.). Кроме них, в пятерку лидеров вошли еще седаны LADA Vesta и Toyota Camry, результаты которых оказались равны (по 2,8 тыс. шт.).

Узнать актуальную стоимость 3-летнего (и не только) автомобиля можно за 1 минуту – с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: Авито Авто