Nissan снимет с производства седан Maxima

Компания Nissan в 2023 году снимет с производства седан Maxima, который на сегодняшний день представлен только на рынке Северной Америки. За время своего существования Maxima успела сменить восемь поколений и проделать путь от популярного бизнес-седана до нишевой модели, доступной только американцам, пишет портал Motor.ru.

Таким образом, седан Nissan Maxima повторит судьбу своих одноклассников на американском рынке – Ford Fusion, Buick Regal, Volkswagen Passat и Mazda6. Все они уже не продаются, и Maxima пополнит этот список: в середине 2023-го производство модели на заводе в Смирне (штат Теннесси) завершится.

Пока же Maxima еще продается у местных дилеров: седан комплектуется 3,5-литровым бензиновым атмосферником V6 мощностью 304 л.с., который сочетается с вариатором. Привод – только передний. Цены стартуют с отметки 37,8 тыс. долларов (2,28 млн рублей по текущему курсу).

По неофициальным данным, на смену Maxima придет новая модель, а возможно и целое семейство автомобилей по аналогии с Toyota Crown. Дизайн, с большой долей вероятности, будет выдержан в стиле концепта Nissan IMs, который был представлен в 2019 году на автосалоне в Детройте. Он оснащался двумя электромоторами суммарной мощностью 483 л.с. и аккумуляторной батарей емкостью 115 кВт-ч. Запас хода на одной зарядке составлял около 600 км. Уже тогда в Nissan заявляли, что электрокар IMs «практически готов к массовому производству».

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Фото: Nissan