Эксперты назвали самые распространенные марки легковых автомобилей в РФ

На территории нашей страны числится 45,42 млн легковых машин (по состоянию на 1 июля 2022 года). Это составляет более 84% от общего числа автомобильной техники (53,84 млн шт.). Такие данные получили специалисты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт».

Самой распространенной маркой легковых автомобилей в России остается отечественная LADA, на долю которой приходится почти 30% от общего количества. На середину года у нас насчитывалось 13,37 млн таких машин.

С большим отставанием от лидера, следующим брендом в нашем рейтинге идет японская Toyota (4,16 млн шт.), доля которой в легковом автопарке составляет 9,2%. Далее с показателями 2,57 млн и 2,56 млн единиц соответственно следуют корейские марки Hyundai и Kia. Практически одинаковые показатели имеют еще два бренда – японский Nissan (2,23 млн шт.) и французский Renault (2,22 млн шт.).

В ТОП-10 марок по объемам легкового парка также вошли: Volkswagen (1,81 млн шт.), Chevrolet (1,69 млн шт.), Ford (1,34 млн шт.), Mitsubishi (1,25 млн шт.). Отметим еще один и чешскую Skoda (1,08 млн шт.), которой тоже удалось преодолеть рубеж в миллион зарегистрированных машин.

Что касается оставшихся брендов, то таковых в нашем автопарке еще больше сотни, но их результаты составляют менее 1 млн экземпляров, а доли находятся ниже отметки в 2%.

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Фото: АВТОСТАТ