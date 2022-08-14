Названы российские бестселлеры Kia в июле 2022 года

По итогам июля в России было куплено 4004 автомобиля Kia, что на 77,7% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Kia сохранила лидерство среди иностранных автопроизводителей в нашей стране, гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». За семь месяцев 2022 года объем рынка корейской марки составил 49007 машин (-59,4%).

Бестселлером Kia на российском рынке остается Rio – в июле владельцев нашли 1310 седанов и кросс-хэтчбеков этой модели (-79,7%). Второе место занял компактный кроссовер Kia Seltos, на котором остановили свой выбор 676 покупателей (-63,6%). Третий результат показал седан Kia Cerato – 346 купленных машин (-68,9%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в августе компания «Киа Россия и СНГ» объявила об отзыве 105405 автомобилей Kia Rio, изготовленных с 2013-го по 2018 год. Причина отзыва: горит лампа неисправности SRS на панели приборов. Возможна внутренняя неисправность модуля AIR BAG. На всех автомобилях будет проведено обновление программного обеспечения модуля AIR BAG и при необходимости его замена. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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Фото: Kia