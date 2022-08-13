Chery в июле стала лидером среди китайских автопроизводителей в России

По итогам июля в России было куплено 2577 новых автомобилей Chery, что на 37,6% меньше по сравнению с прошлым годом. В результате Chery стала лидером среди китайских автопроизводителей в нашей стране, гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». Так, объем рынка Geely составил 2323 машины (-6,5%), Haval – 2155 единиц (-35,9%).

Самой популярной моделью Chery на российском рынке в июле стал кроссовер Tiggo 7 PRO с показателем 1219 автомобилей (-12,7%). Второе место занял компактный кроссовер Chery Tiggo 4, на котором остановили свой выбор 777 покупателей (-51,4%). Третий результат показал семиместный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO – 508 купленных машин.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в 2023 году компания Chery представит в России кроссовер Tiggo 8 PRO c гибридной установкой DHT, которая включает в себя три двигателя: один турбированный бензиновый 1.5 и два электромотора, а трехступенчатая трансмиссия обеспечивает передачу максимального крутящего момента до 510 Нм. Как отмечается, в отличие от классических гибридных трансмиссий (c двумя двигателями), технологичная трансмиссия DHT от Chery использует гибридную архитектуру, позволяющую более гибко управлять автомобилем, используя двигатель и электромоторы независимо друг от друга.

Сколько в России китайских машин и кто на них ездит? Об этом и многом другом – читайте в новом отчете «Парк легковых автомобилей китайских марок в РФ и портрет его владельцев», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Chery