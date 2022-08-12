Lamborghini представит три новинки в 2022 году

Компания Lamborghini анонсировала три новинки, которые будут представлены до конца 2022 года.

Как пишет газета «Коммерсант», к премьере готовятся два варианта кроссовера Urus и одна модификация спорткара Huracan, который получит «внедорожное» исполнение по мотивам концепт-кара Lamborghini Huracan Sterrato.

Между тем, компания Lamborghini показала тизер нового варианта кроссовера Urus. Судя по дизайну прототипа, автомобиль получит спортивную модификацию с более агрессивным аэродинамическим обвесом и новыми колесными дисками. Ожидается, что автомобиль станет мощнее, чем представленный в 2018 году базовый Lamborghini Urus с 650-сильным 4-литровым бензиновым турбомотором V8. Ожидается, что у кроссовера Urus также появится гибридная версия.

Напомним, в 2022 году Lamborghini установила два рекорда продаж – Urus стал рекордсменом по скорости продаж, а Huracan оказался самым массовым спорткаром в истории бренда.

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Фото: Lamborghini