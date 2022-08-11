Ford Maverick получил внедорожную версию Tremor

Компания Ford представила внедорожный пакет Tremor для компактного пикапа Maverick. Заказы на новинку начнут принимать в сентябре, а старт производства намечен на осень, сообщает портал Motor.ru.

Напомним, внедорожный пакет Tremor уже предлагается для пикапов F-Series Super Duty, Ranger, и F-150. Теперь аналогичный набор можно заказать и для младшего Maverick – но даже в этом случае не придется ограничиваться одним лишь внедорожным декором.

Так, Maverick Tremor может похвастаться новой полноприводной трансмиссией с режимом 4WD Lock, пятью ездовыми профилями, новыми амортизаторами и пружинами, а также увеличенным на 25 мм дорожным просветом. Помимо этого, Maverick Tremor достались усиленные полуоси, более производительный охладитель коробки передач и круиз-контроль Trail Control.