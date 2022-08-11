Ford Maverick получил внедорожную версию Tremor

Компания Ford представила внедорожный пакет Tremor для компактного пикапа Maverick. Заказы на новинку начнут принимать в сентябре, а старт производства намечен на осень, сообщает портал Motor.ru.
Напомним, внедорожный пакет Tremor уже предлагается для пикапов F-Series Super Duty, Ranger, и F-150. Теперь аналогичный набор можно заказать и для младшего Maverick – но даже в этом случае не придется ограничиваться одним лишь внедорожным декором.
Так, Maverick Tremor может похвастаться новой полноприводной трансмиссией с режимом 4WD Lock, пятью ездовыми профилями, новыми амортизаторами и пружинами, а также увеличенным на 25 мм дорожным просветом. Помимо этого, Maverick Tremor достались усиленные полуоси, более производительный охладитель коробки передач и круиз-контроль Trail Control.
Внешними атрибутами грузовичка выступили 17-дюймовые колеса с оранжевыми акцентами, обутые в штатные вседорожные шины; компанию им составили яркие буксировочные проушины, тонированные фары и фонари. Для улучшения «геометрии» изменен угол среза переднего бампера, плюс установлены стальные защитные пластины.
Пакет Tremor сочетается с турбомотором 2.0 EcoBoost (254 л.с., 376 Нм) и стоит 2995 долларов (183,5 тыс. рублей по текущему курсу). Еще за 1495 долларов можно заказать Tremor Appearance Package: крыша и зеркала в цвете Carbonized Gray, дополненные особой графикой на капоте и нижней части кузова.
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Фото: Ford