Стали известны подробности об электрическом LADA Largus

Электрический фургон LADA Largus, который был недавно представлен в качестве концепта, может пойти в серийное производство не ранее 2024 года. Как пишет паблик «Русский автомобиль», компании еще предстоит получить одобрение типа транспортного средства на e-Largus, а также найти поставщиков необходимых компонентов для его производства.

Электрический LADA Largus построят на базе классический версии модели. Инженеры планируют установить электромотор на место двигателя внутреннего сгорания. Тяговые аккумуляторы разместят под задним диваном и в подкапотном пространстве. Кроме того, придется сместить заднюю подвеску для увеличения пространства в салоне, что приведет к изменению сборочных процессов.

Выпуск электрической версии LADA e-Largus будет налажен на заводе «ЛАДА Ижевск», который недавно собрал последнюю партию автомобилей LADA Vesta, чье производство в дальнейшем будет перенесено на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти. При этом предприятие «ЛАДА Ижевск» продолжит развиваться: помимо сборки LADA e-Largus, здесь продолжится производство комплектующих для LADA Vesta (штамповочное производство, производство пластика и др.), сохранятся сервисные и обеспечивающие функции. Как отмечается, АВТОВАЗ не планирует проводить массовых сокращений персонала «ЛАДА Ижевск», для которого введены дополнительные меры по обеспечению занятости и возможностей индивидуального развития. Кроме того, запланировано создание «Индустриального парка ЛАДА Ижевск», в том числе с привлечением резидентов-производителей неавтомобильной продукции для формирования новых рабочих мест.

Напомним, завод «ЛАДА Ижевск» входит в Группу «АВТОВАЗ» с 2011 года, когда на нем началась крупнейшая модернизация производственного комплекса. Мощности ижевского предприятия рассчитаны на выпуск 220 тыс. автомобилей в год. С сентября 2015-го завод «ЛАДА Ижевск» производил седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. В феврале 2022-го на предприятии стартовал выпуск обновленной LADA Vesta. В рестайлинговой модели использовано порядка 600 новых деталей и компонентов, инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей.

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Фото: АВТОВАЗ