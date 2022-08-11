Названа ориентировочная цена электроседана Evolute i-Pro

В ходе Международного форума «Такси», на котором был представлен электрический седан Evolute i-Pro, стала известна его ориентировочная цена.

По информации главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, стоимость Evolute i-Pro в России может составить около 3 млн рублей, а с учетом скидки от государства в 925 тысяч по госпрограмме стимулирования спроса новинка будет стоить чуть дороже 2 млн рублей. При этом приобрести электрический седан на первом этапе смогут не все желающие, а только корпоративные клиенты – прежде всего, таксопарки.

Напомним, габариты электроседана Evolute i-Pro, который является аналогом китайского Dongfeng Aeolus E70, составляют 4680 x 1720 x 1530 мм, колесная база – 2700 мм. Электромотор выдает мощность 163 л.с. и крутящий момент до 230 Нм. До 100 км/ч машина разгоняется за 9,5 секунды, а максимальная скорость составляет 150 км/ч. Емкость батареи – 53 кВт-ч, заряда хватает на 420 км по циклу NEDC. Заявлено также, что благодаря так называемым «быстрым зарядкам» аккумулятор можно будет полностью «заправить» до 80% всего за 36 минут.

Напомним, производство и продажи электромобилей Evolute в России должны стартовать в сентябре. Первым поступит на рынок кроссовер i-JOY, помимо которого в России будут продаваться седан Evolute i-Pro (Dongfeng Aeolus E70), минивэн Evolute i-Van (перелицованный Dongfeng LingZhi EV образца 2020 года) и флагманский кроссовер Voyah Free с 694-сильной установкой.

Ранее стало известно, в каких городах можно будет купить электромобили новой марки Evolute уже в этом году. На старте продаж дилерская сеть охватит 9 регионов в западной части России – это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Сочи, Казань, а также Воронеж, Ростов-на-Дону и Липецк, в котором и будут производить автомобили Evolute на мощностях завода «Моторинвест».

Напомним, в марте 2022 года Минпромторг РФ, правительство Липецкой области и компания «Моторинвест» подписали специнвестконтракт по внедрению технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей. Планируемые инвестиции компании «Моторинвест» превышают 13 млрд рублей за 11 лет. Ожидается, что к моменту окончания срока действия СПИКа уровень локализации продукции достигнет 5000 баллов. За время реализации проекта будет произведено более 242 тыс. автомобилей. Благодаря реализации СПИК в Липецкой области будет создано почти 2 тыс. новых рабочих мест.

Какие электромобили могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Evolute