АВТОВАЗ в августе может возобновить выпуск внедорожника LADA Niva Travel

АВТОВАЗ в августе планирует возобновить производство внедорожника LADA Niva Travel. Вероятно, модель вернется на конвейер почти без упрощений, а произойти это может уже 18 августа, сообщает паблик «Нетипичный АВТОВАЗ». Вне зависимости от версии Niva Travel серийно оснащается системой постоянного полного привода с механической блокировкой межосевого дифференциала и понижающей передачей. Под капотом внедорожника установлен 1,7-литровый двигатель мощностью 80 л.с.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, а в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации. В дальнейшем также планируется возобновить выпуск внедорожника Niva Travel. А вот флагманская LADA Vesta вернется на конвейер в начале весны 2023 года, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. Между тем, остается под вопросом производство хэтчбека LADA XRAY, который создан на базе Renault Sandero Stepway, а также кроссовера Duster под маркой LADA – решение об их дальнейшей судьбе планируется принять в следующем году.

По данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за 7 месяцев 2022 года в России было куплено 9018 внедорожников LADA Niva Travel, что на 44% меньше, чем в январе – июле прошлого года. По этому показателю вазовская модель входит в тройку самых популярных SUV в стране.

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Фото: АВТОВАЗ