Volkswagen обновил кроссовер Tayron | АВТОСТАТ

Volkswagen обновил кроссовер Tayron

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Volkswagen обновил кроссовер Tayron

Импорт транспортных средств в Россию в 2022 году
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Компания Volkswagen представила обновленный кроссовер Tayron, который является аналогом Tiguan на китайском рынке. Эта модель продается в Поднебесной с 2018 года, и плановое обновление затронуло все семейство: стандартный кроссовер, подзаряжаемый гибрид Tayron GTE и кросс-купе Tayron X.

Как пишет портал Motor.ru, в числе внешних изменений – иначе оформленная радиаторная решетка, причем рисунок отличается в зависимости от версии. Кроссоверы обзавелись новыми бамперами и фонарями другого дизайна – теперь это единая линия во всю ширину кузова. Спортивное исполнение R-Line сохранено: такие автомобили отличаются более агрессивным обвесом и вертикальными светодиодными ходовым огнями. Помимо прежних дисков на 18 и 19 дюймов теперь доступны и 20-дюймовые.

Что касается моторной гаммы, для обновленного Tayron, как и раньше, предложены бензиновые «турбочетверками» объемом 1,4 л (150 л.с.) и 2 л (186 либо 220 л.с.). Коробка передач – 7DSG, а полный привод положен только самым мощным 220-сильным модификациям. Гибридный Tayron GTE в свою очередь приводит в движение установка на базе 1.4T, которому помогает электромотор. По неофициальной информации, в следующем году гамма агрегатов пополнится бензиновым двухлитровым турбомотором Evo 2, характеристики которого пока не рассекречены.

Volkswagen обновил кроссовер Tayron

Напомним, Tayron производится на мощностях совместного предприятия SAIC-Volkswagen, цены на актуальную версию варьируются от 185,9 тысячи до 313,9 тыс. юаней (1,7-2,8 млн рублей по текущему курсу).

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Фото: Volkswagen

Источник: АВТОСТАТ

Теги: китайновинкивнедорожникиsuvкроссоверыvolkswagenvolkswagen tiguan

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