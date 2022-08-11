Great Wall запатентовал в России кроссовер в ретростиле

Китайский автоконцерн Great Wall оформил в России патентные документы на внешний вид концептуального кроссовера V72. Соответствующие изображения автомобиля появились в открытой базе Федерального института промышленной собственности. Ожидается, что серийная версия этой модели (во всяком случае, в Китае) будет продаваться под премиальным брендом WEY, пишет портал Autonews.ru.

Отличительной чертой автомобиля стал ретростиль, свойственный машинам 30-х и 40-х годов прошлого века. На изображениях можно увидеть огромную радиаторную решетку, идущую от выпуклых крыльев, прямо на которых расположились круглые головные фары. К примеру, подобные решения можно найти на Ford Prefect, который, в свою очередь, стал основой для КИМ-10-50 1940 года выпуска. Эта модель считается первым серийным советским малолитражным автомобилем. Также машина получила панорамную крышу и массивные колесные арки.

Изображений салона кроссовера WEY V72 на патентах показано не было. Однако прототип, который дебютировал на автосалоне в Чэнду в 2021 году, был оборудован сразу тремя дисплеями, беспроводной зарядкой для смартфона, трехспицевым рулевым колесом, круглыми дефлекторами обдува, а также необычной подсветкой.

Все технические характеристики кроссовера WEY V72 пока держатся в секрете. Не исключается, что он разделит основные узлы и агрегаты с другой моделью бренда – Mocha. Этот автомобиль доступен с 2-литровым бензиновым турбомотором мощностью 214 л.с., действующим вместе с 9-ступенчатым «роботом» и вспомогательным 48-вольтовым стартер-генератором.

Напомним, мировая премьера китайского бренда WEY состоялась еще в 2016 году. С тех пор в Great Wall неоднократно заявляли о своих планах по выводу марки WEY на российский рынок, однако точные сроки никогда не назывались. В компании лишь заявляли, что это должно произойти не позже 2025 года.

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Фото: Роспатент