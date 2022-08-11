Компания Toyota обновила внедорожник Fortuner для тайского рынка. Модель получила иной внешний декор и расширенное оснащение, а также новую начальную версию – Leader. Техническая начинка при этом не изменилась: Fortuner по-прежнему доступен с дизелями 2.4 и 2.8, пишет портал Motor.ru.
Базовую версию Fortuner Leader легко опознать по 18-дюймовым колесам другого дизайна, черной решетке радиатора, черным молдингам и подножкам, а также соответствующим шильдикам. В список оснащения добавлены климат-контроль с фильтром мелкодисперсных частиц, передний парктроник, системы мониторинга слепых зон и поперечного трафика сзади.
Новшество средней версии Legender – комплекс безопасности Toyota Safety Sense с адаптивным «круизом» и контролем полосы. Кроме того, у такого Fortuner есть полностью светодиодные фары, динамические указатели поворота, колеса диаметром 20 дюймов и медиасистема с экраном на девять дюймов вместо восьми. Наконец, в отличие от Leader, вариант Legender можно заказать со старшим дизелем 2.8 (204 л.с., 500 Нм).
На вершине гаммы, как и прежде, расположился Fortuner GR Sport. Внедорожник отличается богатым оснащением, топовым мотором с особыми калибровками и перенастроенной подвеской. Стоит такая машина 1 млн 899 тыс. тайских бат, что соответствует 3,24 млн рублей. Для сравнения: Fortuner Legender обойдется минимум в 1 млн 603 тыс. бат (2,73 млн рублей), а Leader – в 1 млн 371 тыс. бат (2,34 млн рублей).
Напомним, внедорожник Toyota Fortuner второго поколения выпускается с 2015 года. В Таиланде модель пользуется большим успехом, а потому там ее можно купить и в обвесе от ателье Modellista, и в топ-версии GR Sport, и в специальном исполнении Commander, тираж которого будет ограничен тысячей экземпляров.
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Фото: Toyota