Авторынок Литвы в июле упал на 34%

Больше года (13 месяцев) эксперты ежемесячно фиксируют в Литве падение продаж новых автомобилей. При этом апрель 2022 года принес самое большое падение с начала года (-34,7%), в мае зафиксирован «минус» 29,2%, в июне - «минус» 23,7%.

В июле в стране было зарегистрировано 2306 новых легковых и легких коммерческих автомобилей. Таким образом, снижение по сравнению с июлем 2021 года составило 33,9%. Такие предварительные данные сообщил портал AutoTyrimai, со ссылкой на информацию, предоставленную госпредприятием «Регитра».

Основные причины падения остались прежними: нехватка микрочипов, жгутов и некоторых других автокомпонентов привела к значительному сокращению производства большинства моделей, а соответственно и к снижению поставок. Говоря о причинах, эксперты называют также «сильно ограниченные возможности удовлетворения прежнего реэкспортного спроса». При этом рынок легковых машин в июле снизился на 34,2% до 2148 экземпляров, а легких коммерческих автомобилей - на 30,1% до 158 единиц.

В марочном рейтинге сменился лидер: на первое место вышел Volkswagen. Реализовав 507 автомобилей, немецкий бренд сумел оттеснить японскую Toyota на второе место (447 шт.). А на третье место в рейтинговой таблице вышла Skoda с показателем 147 единиц. В премиальном сегменте BMW сохранил свое лидерство, продав 87 автомобилей.

В модельном рейтинге на первом месте остался представитель семейства SUV - Toyota RAV4, реализованный в количестве 150 штук. В тройку лидеров также вошли Volkswagen Tiguan (147 шт.) и Volkswagen T-Roc (100 шт.). В сегменте легких коммерческих автомобилей на первом месте - Renault Master (22 шт.).

В июле на литовском рынке дебютировали два компактных внедорожника - Alfa Romeo Tonale и Maserati Grecale.