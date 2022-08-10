У китайских марок дилеров в 1,5 раза больше, чем у российских

На середину июля 2022 года в России насчитывалось 812 дилерских центров по продаже и обслуживанию легковых автомобилей и LCV китайских марок. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам собственного мониторинга, это в 1,5 раза больше общего числа дилеров российских брендов (541).

В настоящее время на нашем рынке присутствуют 4 отечественных автопроизводителя – LADA, ГАЗ, УАЗ и Aurus. Крупнейшей дилерской сетью среди них, как и в целом по рынку, обладает LADA – на середину июля у нее числится 307 автоцентров. Аналогичные показатели у ГАЗа и УАЗа составляют 119 и 113 соответственно. Еще два дилера есть у Aurus.

Среди «китайцев» по количеству дилеров лидирует Chery – 149. Также более сотни автоцентров имеют Haval и Geely (119 и 104 соответственно). У JAC насчитывается 89 дилерских центров, у Changan и FAW – по 86, у EXEED – 63. Остальные производители из КНР располагают менее чем 50 автосалонами.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что если рассматривать только сегмент легковых автомобилей, то здесь преимущество китайских марок над российскими по количеству дилеров еще сильнее – в 1,75 раза (740 и 422 соответственно). При этом до 2013 года включительно у отечественных брендов всегда было больше автоцентров, чем у «китайцев». Начиная же с 2014 года ситуация развернулась в обратном направлении.

Полный список автодилеров по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: КЛЮЧАВТО