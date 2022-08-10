Автопарки, автолизинг и параллельный импорт: почему бы и нет?

Корпоративные парки в России меняются. Чем тяжелее ситуация на авторынке, тем больше изменений происходит у корпоративных клиентов. Так, по итогам семи месяцев 2022 года доля юрлиц на рынке новых автомобилей выросла до 22,6% (в 2021 году - 16,9%). Если посмотреть на ситуацию еще более глубоко и детально, то, начиная с апреля, доля корпоративных покупок легковых машин находится уже в диапазоне 27 - 30%.

Это если смотреть в процентах, в количественном же отношении этот сегмент рынка тоже серьезно просел. За январь - июль корпоративные автопарки пополнились всего на 87,6 тысячи легковых автомобилей. Это на 44,5% меньше, чем год назад. И если физлицо с учетом современных реалий может просто отложить обновление своего транспортного средства до лучших времен, многие юрлица сделать этого не могут, некоторые вынуждены просто уйти с рынка.

Падение корпоративных продаж в нынешних условиях имеет свою специфику, считают эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ». Несмотря на уход некоторого количества компаний, которые были владельцами автопарков, большая часть из них все же осталась. Многие из оставшихся сегодня вынуждены изменить свою политику в сторону менее обязывающих способов владения парками - например, перейдя на краткосрочную аренду или вообще на 100% развернувшись в сторону мобильности.

Вместе с тем, есть большое количество компаний, чей бизнес напрямую зависит от автомобилей сотрудников. И такие клиенты пытаются искать решения, постоянно лавируя между изменениями на рынке и запретами по своим корпоративным политикам. Спасет ли параллельный импорт автомобилей и запчастей такой бизнес? Как с помощью принятого правительством документа по импорту решать возникающие проблемы? И создан ли вообще механизм, помогающий решать подобные проблемы для юрлиц?

Все это и многое другое обсудят наши эксперты 16 августа во время форума «Параллельный импорт: автомобили, запчасти, компоненты». Зарегистрироваться для участия можно здесь.