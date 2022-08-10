АВТОВАЗ во втором полугодии 2022 года планирует удвоить производство

АВТОВАЗ во второй половине 2022 года планирует выпустить почти 140 тысяч автомобилей LADA, что в два раза больше по сравнению с первым полугодием. Об этом сообщил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, отметив, что на предприятии в Тольятти с конца августа будут организованы продленные смены, которые будут продолжаться по 10 часов, а с сентября АВТОВАЗ на трех линиях перейдет на шестидневную рабочую неделю.

Кроме того, в марте 2023 года на тольяттинской площадке АВТОВАЗа начнется производство флагманской модели LADA Vesta, что позволит заводу в будущем году выйти на объем производства до 400 тыс. машин в год, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, а в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации. В дальнейшем также планируется возобновить выпуск внедорожника Niva Travel. А вот флагманская LADA Vesta вернется на конвейер в начале весны 2023 года, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0. Между тем, остается под вопросом производство хэтчбека LADA XRAY, который создан на базе Renault Sandero Stepway, а также кроссовера Duster под маркой LADA – решение об их дальнейшей судьбе планируется принять в следующем году.

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском рынке – за семь месяцев 2022 года было куплено 83564 легковых автомобиля LADA, что на 63,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

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Фото: АВТОВАЗ