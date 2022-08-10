Bentley отложила выход электромобиля до 2026 года

Компания Bentley отложила выход своего первого серийного электромобиля до 2026 года. Об этом изданию Automotive News Europe заявил руководитель британской марки Эдриан Холлмарк. Он не уточнил причины, по которым выпуск модели отложен, но подчеркнул, что в 2025-м электромобиль все-таки покажут в статусе предсерийного прототипа. Продажи же начнутся на год позже, чем объявлялось ранее, пишет газета «Коммерсант».

Напомним, ранее было анонсировано, что к 2024 году все Bentley будут иметь гибридную версию и к этому же моменту компания откажется от бензинового W12. На 2025-й планировался выход первого серийного электромобиля бренда, а с 2026 года все новые Bentley будут иметь либо гибридную, либо полностью электрическую силовую установку.

С момента выхода первого электромобиля следующие пять лет марка будет ежегодно представлять по одной новой модели с электрической силовой установкой, чтобы к 2030 году полностью перейти на электрические Bentley.

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Фото: Bentley