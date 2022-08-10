В России числится почти 54 млн единиц автомобильной техники | АВТОСТАТ

В России числится почти 54 млн единиц автомобильной техники

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В России числится почти 54 млн единиц автомобильной техники

РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК в цифрах и графиках. Продажи. Парк. Производство.
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На 1 июля 2022 года на территории Российской Федерации было зарегистрировано 53,84 млн единиц автомобильной техники. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт».

Более 84% от этого числа приходится на легковые машины, что составляет 45,42 млн штук. Вторым по объему является сегмент легких коммерческих автомобилей (LCV), занимающих в российском автопарке долю в почти 8%. В количественном отношении это соответствует 4,23 млн экземпляров. Немного уступают им грузовики (3,78 млн шт., 7%). А самым малочисленным сегментом оказываются автобусы (0,41 млн шт.), доля которых составляет около 1%.

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Фото: АВТОСТАТ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: легковые автомобилиавтобусылегкие коммерческие автомобилигрузовые автомобилипарк

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