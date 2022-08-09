Geely представила кроссовер Atlas нового поколения

Компания Geely представила кроссовер Boyue L второго поколения. На российском рынке эта модель известна под названием Atlas.

Как пишет портал Autonews.ru, автомобиль построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), которую разработала компания Volvo. Длина новинки составляет 4670 мм, ширина – 1900 мм, а высота – 1705 мм.

Внешность нового Geely Atlas получила черты концепта Geely Vision Starburst и отличается узкой передней оптикой, светящейся эмблемой и большой решеткой радиатора. Также кроссовер оснащен рельефным капотом и покатой крышей. Задняя часть автомобиля отличают фонари бумерангообразной формы, которые соединены светящейся полосой.

Что касается интерьера, он оснащен цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем и 13,2-дюймовым экраном мультимедийной системы. Также водителю будут доступны камеры кругового обзора и продвинутый круиз-контроль.

В моторную гамму нового Geely Atlas вошли 1,5-литровая «турбочетверка» мощностью 181 л.с. и 2-литровый турбодвигатель с отдачей 218 л.с. Оба мотора сочетаются с 7-ступенчатым «роботом». Привод – только передний.