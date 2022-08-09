Geely представила кроссовер Atlas нового поколения

Компания Geely представила кроссовер Boyue L второго поколения. На российском рынке эта модель известна под названием Atlas.
Как пишет портал Autonews.ru, автомобиль построен на платформе CMA (Compact Modular Architecture), которую разработала компания Volvo. Длина новинки составляет 4670 мм, ширина – 1900 мм, а высота – 1705 мм.
Внешность нового Geely Atlas получила черты концепта Geely Vision Starburst и отличается узкой передней оптикой, светящейся эмблемой и большой решеткой радиатора. Также кроссовер оснащен рельефным капотом и покатой крышей. Задняя часть автомобиля отличают фонари бумерангообразной формы, которые соединены светящейся полосой.
Что касается интерьера, он оснащен цифровой приборной панелью, проекционным дисплеем и 13,2-дюймовым экраном мультимедийной системы. Также водителю будут доступны камеры кругового обзора и продвинутый круиз-контроль.
В моторную гамму нового Geely Atlas вошли 1,5-литровая «турбочетверка» мощностью 181 л.с. и 2-литровый турбодвигатель с отдачей 218 л.с. Оба мотора сочетаются с 7-ступенчатым «роботом». Привод – только передний.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале компания Geely завершила сертификацию в России нового среднеразмерного кроссовера Monjaro, который впервые был представлен на Шанхайском автосалоне 2021 под рабочим обозначением KX-11, а на рынке Китая продается под названием Xingyue L. У российских дилеров Geely новинка ожидается во второй половине 2022 года, о комплектациях и ценах будет объявлено ближе к старту продаж. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке.
Между тем, за первую неделю августа россияне приобрели 755 новых автомобилей Geely, что позволило китайскому бренду впервые войти в тройку лидеров нашего рынка. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт». В целом же доля китайских брендов на авторынке РФ за отчетный период составила 25,5% от общего объема. По этому показателю они опережают «корейцев» (17,4%), уступая лишь отечественным маркам (35,8%).
Какие еще модели из КНР появятся на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Фото: Geely