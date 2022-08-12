Японский авторынок в июле 2022 года сократился на 12%

Японский авторынок в июле сократился на 12,2% до 186711 единиц, без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см. Согласно данным Японской ассоциации автодилеров (JADA), за семь месяцев 2022 года реализация автомобилей в Стране восходящего солнца составила 1 млн 297 тыс. 504 машины (-14,9%).

Лидерство в прошлом месяце сохраняет Toyota, чьи продажи снизились на 28,9% до 82524 автомобилей. Второе место по объему продаж занимает Honda с показателем 25339 машин (-1,2%). Замыкает тройку лидеров по-прежнему Nissan, реализовавший 21665 автомобилей (+14,3%).

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