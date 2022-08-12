Дилеры рассказали о скидках на покупку автомобиля

Могут ли сегодня покупатели рассчитывать на скидку, покупая автомобиль у дилера? Кажется, что в нынешних условиях, когда новых машин и так не хватает, это невозможно, но шансы получить все равно есть. Об этом рассказали эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ».

«В нынешних реалиях практически по всем маркам отсутствуют требования производителей по объему продаж за месяц и квартал. Раньше чаще всего как раз эти требования и стимулировали дилеров давать скидки клиентам в конце временного периода. Сейчас дилеры при формировании стратегии и тактики продаж ориентируются только на собственные цели по оборачиваемости, доходу и пр. Кто-то может «сливать» автомобили с начала месяца, а кто-то вообще не дает скидок в условиях дефицита и неопределенности с поставками», – комментирует директор по маркетингу группы Wagner Михаил Подушко. По его словам, размер скидки зависит от ликвидности модели и целей дилера.

В свою очередь, исполнительный директор компании Expocar Сергей Фирсов считает, что независимо от времени года, процента выполнения плана и чего угодно еще – нет смысла рассчитывать на сколько-нибудь значительные дополнительные скидки. Речь может идти о несущественных суммах, так как дилер ограничен маржой, которая в массовом сегменте не превышает 5 – 7%. Если продать автомобиль по закупочной цене изредка имеет смысл, то продавать в убыток – нет.

Как рассказал генеральный директор ГК «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич, в настоящее время дилерам катастрофически не хватает автомобилей, а путем параллельного импорта не поставляется должный объем. В течение второго полугодия стоимость новых автомобилей может скорректироваться только по тем маркам, которые продолжают поступать на российский рынок. Например, бренд Haval летом снизил рекомендованные цены на некоторые модели.

«Что касается спецпредложений от дилеров, в массовом сегменте скидка за трейд-ин может в среднем составить от 80 до 200 тыс. рублей, по кредитным предложениям – от 50 до 200 тыс. рублей. В премиум-сегменте, например, по бренду Mercedes-Benz скидка за трейд-ин может достигать от 500 тыс. до 1 млн рублей. Дисконт за кредит – до 50% переплаты клиента за кредит», – говорит заместитель генерального директора по продажам новых автомобилей АГ «АВИЛОН» Алексей Стариков.

Подробнее о том, на какие автомобили сегодня действуют наиболее выгодные спецпредложения, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».