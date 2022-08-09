Российский рынок новых люксовых автомобилей в июле снизился на 84%

В июле 2022 года россияне приобрели всего 16 новых автомобилей сегмента Luxury, что на 84% меньше, чем за тот же период прошлого года (103 шт.). Такие данные выявили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт».

Они также отметили, что уже третий месяц подряд объемы реализации роскошных автомобилей в нашей стране не превышают двух десятков единиц. Если смотреть с начала года, то самая лучшая ситуация в данном сегменте рынка наблюдалась в феврале, когда за месяц было куплено 80 таких суперкаров.

В июле россияне приобрели 5 новых автомобилей Ferrari, по 3 - Bentley и Rolls-Royce, 2 - Aurus, по 1 - Aston Martin, Lamborghini и Maserati. При этом 12 из 16 суперкаров, т.е. 75%, обрели прописку в Москве. Оставшиеся 4 были куплены в Свердловской, Воронежской, Калужской и Тверской областях.

Что касается итогов семи месяцев, то за январь - июль 2022 года в нашей стране приобретено 256 новых люксовых автомобилей, что вдвое меньше, чем год назад (511 шт.). Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию введенными санкциями против России со стороны недружественных государств: производители практически перестали привозить такие машины в нашу страну, а ограничение поставок предметов роскоши заложено в объявленных санкциях.

Сможет ли параллельный импорт как-то переломить этот тренд - узнаем во время форума «Параллельный импорт: автомобили, запчасти, компоненты», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 16 августа в Москве. Зарегистрироваться для участия можно здесь.

Фото: ferrari-avilon.ru