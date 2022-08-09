Авторынок Западной Европы в июле снизился на 10%

Продажи легковых автомобилей в Западной Европе в июле снизились на 9,9% до 778165 машин. Как отмечают в консалтинговой компании LMC Automotive, отрицательная динамика обусловлена продолжающимися перебоями в поставках новых автомобилей из-за дефицита комплектующих для их производства, которые усугубляются возникшими проблемами с логистикой из-за ситуации на Украине, а также недавними коронавирусными ограничениями в Китае. За семь месяцев 2021 года реализация автомобилей в Западной Европе составила 5 млн 798 тыс. 227 единиц – на 13,8% меньше, чем годом ранее.

Лидером по реализации автомобилей в июле стала Германия, где было продано 205911 машин (-12,9%). Второе место среди крупнейших европейских авторынков заняла Великобритания с показателем 112162 машины (-9%). Как отмечают в Британском обществе автопроизводителей и автодилеров (SMMT), отрицательная динамика фиксируется пятый месяц подряд, хотя в июле падение оказалось наименьшим с начала года.

Третий результат показала Италия – 109580 проданных автомобилей (-0,8%). Как отмечают в Итальянской ассоциации автопроизводителей (ANFIA), стабилизация авторынка отчасти обусловлена низкой базой прошлого года, однако этому также способствовали запущенные в мае меры по субсидированию покупки экологически чистых машин. Далее идет Франция, чьи дилеры реализовали 107547 автомобилей (-7,1%). Замыкает пятерку лидеров по-прежнему Испания, чей авторынок в июле снизился на 12,5% и составил 73378 машин. Как отмечают в Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC), это худший результат с 2012 года, хотя традиционно на июль приходится всплеск спроса в связи с автопутешествиями в отпускной сезон.

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