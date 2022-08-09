Honda представила новый бюджетный кроссовер XR-V

Компания Honda представила в Китае бюджетный кроссовер XR-V второго поколения. Новинка будет выпускаться на мощностях совместного предприятия Dongfeng-Honda, а старт продаж ожидается осенью.

Как пишет портал Motor.ru, Honda XR-V является китайским аналогом «глобального» кроссовера HR-V, который дебютировал в Японии в феврале прошлого года под именем Vezel, а спустя семь месяцев добрался до Европы.

Китайский XR-V напрямую не копирует аналоги – например, спереди новинка похожа на «подогретый» HR-V RS. Если абстрагироваться от нюансов обвеса, то китайский XR-V очень близок к аналогам для других рынков. Сохранились характерные «потайные» задние дверные ручки, а интерьер и вовсе одинаковый для всего семейства «бюджетников» Honda. По габаритам модель близка к Kia Seltos – длина/ширина/высота равны соответственно 4380/1790/1590 мм.