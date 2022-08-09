Honda представила новый бюджетный кроссовер XR-V

Компания Honda представила в Китае бюджетный кроссовер XR-V второго поколения. Новинка будет выпускаться на мощностях совместного предприятия Dongfeng-Honda, а старт продаж ожидается осенью.
Как пишет портал Motor.ru, Honda XR-V является китайским аналогом «глобального» кроссовера HR-V, который дебютировал в Японии в феврале прошлого года под именем Vezel, а спустя семь месяцев добрался до Европы.
Китайский XR-V напрямую не копирует аналоги – например, спереди новинка похожа на «подогретый» HR-V RS. Если абстрагироваться от нюансов обвеса, то китайский XR-V очень близок к аналогам для других рынков. Сохранились характерные «потайные» задние дверные ручки, а интерьер и вовсе одинаковый для всего семейства «бюджетников» Honda. По габаритам модель близка к Kia Seltos – длина/ширина/высота равны соответственно 4380/1790/1590 мм.
Салон у Honda XR-V отделан кожей, есть двухзонный климат-контроль, панорамная крыша, медиасистема с 9-дюймовым тачскрином и беспроводная зарядка для гаджетов. Кроме того, уже «в базе» автомобиль предлагает систему обнаружения велосипедистов и пешеходов, адаптивный круиз-контроль с «пробочным» ассистентом, систему контроля полосы и камеру заднего вида.
Под капотом Honda XR-V установлен безнаддувный 124-сильный четырехцилиндровый двигатель L15B5 объемом 1,5 литра, который работает в сочетании с вариатором и передним приводом. Цены на новинку пока не объявлены, но Honda XR-V образца 2022 года с аналогичной начинкой стоит в Китае от 140,8 тыс. юаней (1,28 млн рублей или 21 тыс. долларов по текущему курсу), и заметного удорожания кроссовера не планируется.
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Фото: Autohome.com.cn