Geely уже в ТОП-3 российского авторынка

За первую неделю августа* россияне приобрели 755 новых автомобилей Geely, что позволило китайскому бренду впервые войти в тройку лидеров нашего рынка. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт».

Более высокие позиции в марочном рейтинге заняли только российская LADA (3105 шт.) и корейская Kia (859 шт.). При этом другой корейский бренд – Hyundai – опустился на четвертое место, с результатом 693 купленных машины. В ТОП-10 рынка за этот период также попали: Chery (635 шт.), Haval (515 шт.), Renault (460 шт.), EXEED (282 шт.), Toyota (260 шт.) и Skoda (187 шт.).

Что касается самых популярных моделей, то лидерство в нем по-прежнему принадлежит LADA Granta – за первую неделю августа автомобили этого семейства разошлись тиражом в 2250 единиц. А вот на втором месте расположился кроссовер Geely Coolray, показатель которого составил 431 купленный экземпляр. Третью строчку заняла LADA Vesta (404 шт.). Замкнули пятерку лидеров еще два «китайца» – Chery Tiggo 7 PRO и Haval Jolion (306 и 302 шт. соответственно).

В целом же доля китайских брендов на авторынке РФ за отчетный период составила 25,5% от общего объема – так же, как и неделей ранее (с 25 по 31 июля). По этому показателю они опережают «корейцев» (17,4%), уступая лишь отечественным маркам (35,8%).

Все самое актуальное о продажах и перспективах компаний из КНР на российском рынке содержится в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* С 1 по 7 августа 2022 года

Фото: Geely