Белорусский авторынок в июле 2022 года сократился почти в 5 раз

Белорусский авторынок в июле сократился на 79,4% и составил 837 машин. Как отмечают в Белорусской автомобильной ассоциации (БАА), продолжающееся падение продаж обусловлено, прежде всего, остановкой работы сборочных предприятий в России, поэтому динамика рынка сейчас – как в июле, так и в предыдущие месяцы – определяется в первую очередь доступностью автомобилей и скоростью распродажи складов. По итогам семи месяцев 2022 года реализация легковых и легких коммерческих автомобилей в этой республике составила 12741 единицу (-51,5%).

Лидером автомобильного рынка Белоруссии в июле стала Geely, реализовавшая 290 машин. Второе место заняла марка ГАЗ с показателем 98 легких коммерческих автомобилей. Третий результат показала Kia – 87 реализованных машин. Далее идет российская марка LADA, продажи которой составили 75 автомобилей. Замыкает пятерку лидеров Volkswagen, чьи дилеры реализовали 62 машины.

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