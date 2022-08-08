В 1 полугодии средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 23%

Согласно оценке аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 6 месяцев 2022 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 2 млн 316 тыс. рублей. Это на 23% больше, чем за тот же период прошлого года.

Эксперты агентства также выяснили, что средневзвешенная цена иномарки в 1 полугодии достигла 2 млн 686 тыс. рублей, увеличившись на 20%, а отечественного автомобиля – 1 млн 029 тыс. рублей (+31%).

Напомним, что средневзвешенная цена нового легкового автомобиля рассчитывается на основе средних значений рекомендованных дистрибьютором цен и объемов продаж по каждой модели с учетом модификаций (объем двигателя, привод, трансмиссия, кузов).

Более подробная информация о средневзвешенных ценах машин различных марок содержится в ежемесячном «Обзоре рынка легковых автомобилей», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: АВТОСТАТ