Kia отзывает в России более 105 тысяч автомобилей Rio

Компания «Киа Россия и СНГ» объявила об отзыве 105405 автомобилей Kia Rio, изготовленных с 2013-го по 2018 год. Причина отзыва: горит лампа неисправности SRS на панели приборов. Возможна внутренняя неисправность модуля AIR BAG. На всех автомобилях будет проведено обновление программного обеспечения модуля AIR BAG и при необходимости его замена, сообщает пресс-служба Росстандарта. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», несмотря на остановку поставок запасных частей многими автопроизводителями, Росстандарт продолжит объявлять в России отзывные кампании в отношении автомобилей с заводскими дефектами. Как отмечают в ведомстве, компании, не выполняющие эти требования, ждут санкции в виде штрафов и вплоть до приостановки деятельности.

Между тем, об отказах в ремонте в рамках отзывов, что потенциально может привести к ДТП, говорят владельцы гарантийных автомобилей. В таких случаях следует обращаться с претензиями и судебными исками, советует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, невозможность выполнения отзывных кампаний неизбежно ухудшит безопасность движения, и недавно налаженная практика по организации отзывных кампаний в России разбивается о нынешнюю сложную ситуацию.

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Фото: Kia