В России разработаны требования к беспилотным автомобилям

Минэкономразвития РФ подготовило проект постановления, устанавливающего правовой режим для экспериментальной эксплуатации беспилотных автомобилей. При этом в ведомстве затруднились назвать сроки, когда будет запущен этот эксперимент, отметив, что проект постановления правительства еще должен быть изучен Минтрансом, Минпромторгом и МВД, согласован с региональными властями и предпринимательским сообществом, пишет газета «Известия».

Согласно документу, беспилотные автомобили будут разделены на две группы: в первую входят транспортные средства (ТС), в которых постоянно находится водитель-испытатель – на водительском или переднем пассажирском месте. Ко второй отнесены машины, которые двигаются в полностью автономном режиме и удаленно контролируются оператором.

Беспилотники обеих групп должны быть оснащены автоматизированной системой управления, которая обеспечивает соблюдение ПДД и контролирует дорожную обстановку при помощи «средств технического зрения». Автоматика также должна «безопасно и предсказуемо взаимодействовать с другими участниками дорожного движения» и реагировать на их потенциальные ошибки. В случае какого-либо сбоя в работе этой системы беспилотный автомобиль должен оповестить водителя или оператора о неполадке и остановиться с соблюдением требований ПДД.

Автономные транспортные средства должны быть оборудованы камерами, в постоянном режиме записывающими обстановку вокруг, а также действия водителя-испытателя (для ТС первой группы). Автомобиль первой группы должен оставаться в автоматизированном режиме до тех пор, пока водитель-испытатель не примет управление им. Машины второй группы должны предоставлять оператору возможность осуществлять дистанционный выбор маршрута, а также мест остановки ТС.

Согласно проекту Минэкономразвития, экспериментальный режим эксплуатации предполагает «оказание услуг по перевозке грузов, пассажиров и багажа третьим лицам с использованием высокоавтоматизированных транспортных средств, в том числе на возмездной основе». Однако к грузоперевозкам компания-эксплуатант вправе приступить только после двух месяцев тестирования автомобилей «порожняком». А возить пассажиров допускается только спустя полгода тестовых поездок и лишь на автомобилях категории М1 (не более восьми мест). При этом компании не требуется получать разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Подготовленный Минэком документ предполагает повышенную финансовую ответственность эксплуатантов беспилотников в случае ДТП. «Субъект экспериментального правового режима обязан застраховать и поддерживать застрахованным в течение всего срока действия экспериментального правового режима риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, в пользу третьих лиц на сумму не менее 10 млн рублей в отношении каждого высокоавтоматизированного транспортного средства», – говорится в тексте постановления. В министерстве пояснили, что любая авария с участием беспилотника будет оформляться согласно ПДД. При этом в случае ДТП эксперимент будет приостановлен до окончательного процессуального решения об отсутствии нарушений ПДД или правил эксплуатации беспилотного автомобиля, в результате которых произошла авария.

Проект постановления правительства предусматривает возможность тестирования беспилотных транспортных средств в 41 регионе страны – в Москве и Санкт-Петербурге, Республиках Адыгея, Башкортостан, Бурятия, Крым, Татарстан и Чувашия. Также автономные автомобили появятся на дорогах Забайкальского, Краснодарского, Красноярского, Приморского и Хабаровского краев, Московской, Ленинградской, Амурской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Кемеровской, Курганской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской, Тюменской и Челябинской областей, Еврейской автономной области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Конкретные дороги и зоны, где будет проходить такое тестирование, определит Министерство транспорта по согласованию с региональными властями, МВД и ФСО.

Регионы готовы к тестированию автономных автомобилей, однако для определения конкретных участков трасс, где будут происходить эти тесты, ждут технических требований, которые предъявляются к таким участкам. В свою очередь, вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что для запуска эксперимента многим регионам придется сначала серьезно модернизировать дорожную инфраструктуру, поскольку беспилотный транспорт ориентируется на разметку, распознавая ее при помощи лидаров и камер. Кроме того, запуск беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования даже в тестовом режиме потребует внесения изменений в ПДД и КоАП, добавляет адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

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