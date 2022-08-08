За первую неделю августа в России было куплено 12 тысяч единиц автомобильной техники

За период с 1 по 7 августа 2022 года в нашей стране суммарно было куплено 12006 единиц новой автомобильной техники. Такие данные получили эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки соответствующей информации АО «Электронный паспорт».

Эксперты отмечают, что этот показатель чуть ниже (-2%) аналогичного результата последней недели июля. При этом снижение авторынка коснулось не всех его сегментов.

Так, в начале августа россияне приобрели 9120 новых легковых машин – на 1% меньше, чем в конце июля. В сегменте легких коммерческих автомобилей (LCV) рыночное падение составило 4% (до 1124 шт.), а самым сильным оно было среди грузовиков (-8% до 1536 шт.).

Рост рынка затронул лишь сегмент автобусов. С 1 по 7 августа в России было куплено 226 новых автобусов, что на 5% больше, чем за период 25 – 31 июля. Эксперты объясняют это, тем что рынок автобусов во многом зависит от госзакупок.