Рынок новых электромобилей в июле снизился на 30%

В июле 2022 года россияне приобрели 137 новых электромобилей – на 29,7% меньше, чем год назад. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», обработав и проанализировав соответствующие данные АО «Электронный паспорт». А вот по итогам семи месяцев 2022 года рынок новых электромобилей в нашей стране, напротив, демонстрирует рост: за этот период куплено 1415 таких машин, что на 37,5% больше, чем за семь месяцев 2021 года.

Почему такая разнонаправленная динамика? В ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка: итоги июля 2022 года», который прошел 5 августа, эксперты агентства объяснили сложившуюся ситуацию тем, что в конце 2021 года российские дилеры, готовясь к отмене таможенных льгот на ввоз электрокаров (с 1 января 2022 года они были отменены), завезли в страну «электричек» с запасом, который успешно распродавался в начале 2022 года (в январе – марте ежемесячно приобреталось до 300 новых электромобилей).

Сейчас, когда электрокары ввозятся в Россию на общих основаниях, а ряд марок на фоне объявленных санкций прекратил поставки, снижение в данном сегменте – процесс закономерный, который эксперты агентства прогнозировали заранее. Яркий пример: в июле 2022 года россияне приобрели всего 9 экземпляров Porsche Taycan (в июле 2021-го было куплено 65 таких электрокаров – на 86% меньше). Также существенное снижение наблюдается и по некоторым моделям Tesla и Audi e-tron (от 40% до 45%).

По итогам июля в сегменте электромобилей на первое место среди марок вышла американская Tesla с результатом 48 единиц. На второй позиции находится немецкий бренд Volkswagen (21 шт.), не третьей – его «земляк» Audi (16 шт.). Пятерку лидеров замыкают китайский BYD и немецкий Porsche (по 9 шт.).

Отметим, что модельное разнообразие приобретенных в июле на нашем рынке электрокаров заметно увеличилось (26 против 19 моделей в июле 2021 года), но при этом многие из них куплены в единичном экземпляре. В модельном рейтинге июля лидирует Tesla Model 3 с результатом 27единиц, за которой следуют Tesla Model Y (15 шт.) и Audi e-tron (12 шт.). Остальные модели куплены в количестве менее 10 экземпляров.

С какими итогами закончился июль для российского авторынка? Об это вы можете узнать из видеозаписи «АВТОСТАТ Оперативки», которая доступна на нашем видеоканале.



Фото: АВТОСТАТ