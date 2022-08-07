Названы российские бестселлеры Geely в июле 2022 года

По итогам июля в России было куплено 2323 автомобиля Geely, что на 6,5% меньше по сравнению с прошлым годом. За семь месяцев 2022 года объем рынка китайской марки составил 10662 машины (-11,6%), гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт».

Самой популярной моделью Geely на российском рынке в июле стал компактный кроссовер Coolray с показателем 1219 автомобилей (-12,7%). Стоит отметить, что ранее у российских дилеров Geely появилась новая специальная серия кроссовера Coolray NERO.

Второе место занял кроссовер Geely Atlas Pro, на котором остановили свой выбор 580 покупателей (рост в 13,5 раза). Третий результат показал купе-кроссовер Geely Tugella – 516 купленных машин (рост в 6,1 раза). Оставшиеся 8 экземпляров пришлись на кроссовер Geely Atlas (-99%).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в феврале компания Geely завершила сертификацию в России нового среднеразмерного кроссовера Monjaro, который впервые был представлен на Шанхайском автосалоне 2021 под рабочим обозначением KX-11, а на рынке Китая продается под названием Xingyue L. У российских дилеров Geely новинка ожидается во второй половине 2022 года, о комплектациях и ценах будет объявлено ближе к старту продаж. С этой моделью Geely впервые войдет в сегмент D-SUV на российском рынке.

Какие еще модели из КНР появятся на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Geely