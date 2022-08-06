Стали известны самые популярные модели LADA в июле 2022 года

АВТОВАЗ сохраняет безусловное лидерство на российском рынке – в июле было куплено 10400 легковых автомобилей LADA (-70,6%), гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт». По итогам семи месяцев 2022 года продукция АВТОВАЗа разошлась в количестве 83564 машин, что на 63,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Самой популярной моделью в России, а также в семействе LADA, остается Granta, на которой в июле остановили свой выбор 6525 покупателей (-47,9%). Второе место заняла LADA Vesta с показателем 2135 машин (-81,8%). Третий результат среди всех «лад» показал универсал Largus – 738 купленных автомобилей (-80,3%). Владельцами LADA XRAY стали 427 россиян, что на 81,9% меньше по сравнению с прошлым годом. Замыкает пятерку бестселлеров АВТОВАЗа внедорожник LADA Niva Travel, разошедшийся тиражом в 379 экземпляров (-84,2%).

Напомним, в начале июня АВТОВАЗ возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, а в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации. В дальнейшем также планируется возобновить выпуск внедорожника Niva Travel. А вот флагманская LADA Vesta вернется на конвейер в начале весны 2023 года, причем ее производство будет перенесено с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку АВТОВАЗа в Тольятти – на линию B0.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОСТАТ