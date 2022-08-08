Кроссовер Toyota Yaris Cross получил спортивный вариант

Компания Toyota выводит на японский рынок новую версию Yaris Cross GR Sport, на этот раз доработанную специалистами спортивного подразделения Gazoo Racing. Стоимость новинки составляет от 2 млн 367 тыс. иен до 2 млн 750 тыс. иен (в пересчете на рубли модель в базовой комплектации стоит меньше миллиона, а топовая – 1,1 млн рублей), пишет портал Motor.ru.

Кроссовер Toyota Yaris Cross, который впервые был представлен два года назад, построен на базе одноименного хэтчбека, а в его основе лежит модульная платформа TNGA-B. На выбор доступны бензиновая и гибридная модификации: в первом случае в движение автомобиль приводит 120-сильный мотор объемом 1,5 литра, а во втором – бензиновый агрегат 1.5 мощностью 91 л.с. и электромотор на 80 л.с.

У Yaris Cross уже есть одна специальная версия – подготовленный к легкому бездорожью Yaris Cross Adventure, который отличается повышенной прочностью кузова и оформлением салона. Теперь семейство пополнилось и «спортивным» вариантом Yaris Cross GR Sport от Gazoo Racing, который усилили тремя дополнительными поперечинами снизу, повысив тем самым жесткость на кручение. Кроме того, были установлены оригинальные пружины и амортизаторы, подвеску занизили на сантиметр, а 10-спицевые легкосплавные диски обули в шины Falken FK510 SUV. У «спортивного» Yaris Cross иное наполнение радиаторной решетки с более крупной сеткой и имитация диффузора сзади.

В салоне – спортивные кресла с развитой боковой поддержкой и комбинированной обивкой. Штатный руль заменен на трехспицевый, на педалях установлены алюминиевые накладки, а селектор коробки передач обтянут кожей и дополнен логотипом GR. Эта же эмблема присутствует и на кузове.

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Фото: Toyota Gazoo Racing