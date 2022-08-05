«АВТОСТАТ Оперативка»: важные тренды на авторынке в июле

По результатам семи месяцев 2022 года рынок всех типов транспортных средств в России сократился на 55%. Такая цифра прозвучала сегодня во время прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка: итоги июля 2022 года». Что касается других результатов прошедшего месяца и трендов, отмеченных экспертами на начало августа, то они таковы:

- По итогам 7 месяцев самое большое падение рынка отмечено в сегменте легковых автомобилей (-59%). В секторе легких коммерческих автомобилей (LCV) ситуация чуть лучше (-43%), объем рынка грузовых машин снизился на 21%. Единственный сегмент, в котором наблюдается рост (+1%) – это автобусы. Но дело в том, что он не формируется свободным рынком, а в основном зависит от госзакупок и господдержки.

- В отношении легковых автомобилей эксперты считают, что в апреле – мае дно было достигнуто, и сейчас, судя по результатам июня и июля, ситуация на рынке начинает постепенно меняться в лучшую сторону, пусть даже процесс идет очень небольшими шагами.

- Самое большое падение по выдаче автокредитов по отношению к прошлому году было отмечено в апреле, когда выдачи практически остановились. Однако после изменения ставки Центробанка ситуация заметно улучшилась, и на фоне поддержки субсидиями государства она продолжает меняться в лучшую сторону: июль уже заметно лучше, чем июнь. Кроме того, эксперты отметили, что автокредиты все глубже проникают на рынок автомобилей с пробегом.

- Корреляции с ценами на нефть на российском авторынке, которая наблюдалась экспертами на протяжении почти двух десятков лет, больше не существует. Этот фактор эксперты предлагают на данном этапе развития рынка больше не брать во внимание. Сейчас в тройку главных экономических и геополитических факторов входят только завершение спецоперации, частичное снятие санкций, изменение покупательской способности населения. А что касается рыночных рычагов – здесь будут влиять цены на машины, доступность автокредитов, наличие госпрограмм по поддержке спроса, восстановление производства и импорта.

Что касается других моментов, которые отметили эксперты, ориентируясь на результаты июля, то о них вы можете узнать из видеозаписи «АВТОСТАТ Оперативки», которая доступна по ссылке.