«АВТОСТАТ Оперативка»: подводим итоги июля | АВТОСТАТ

«АВТОСТАТ Оперативка»: подводим итоги июля

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«АВТОСТАТ Оперативка»: подводим итоги июля

РОССИЙСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ РЫНОК в цифрах и графиках. Продажи. Парк. Производство.
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Закончился июль, и мы подводим итоги авторынка за месяц. Все самое интересное о них в прямом эфире расскажут эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Итак, сегодня, 5 августа, на нашем видеоканале будет проходить прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка: итоги июля 2022 года», участие в котором абсолютно БЕСПЛАТНО. Начало – в 10-00 по московскому времени.

Подключайтесь и тогда вы оперативно получите самую актуальную информацию о рынке новых легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей. Отдельного внимания заслуживают и свежие данные по автокредитованию.

Кроме этого, в ходе прямого эфира вы сможете задать свои вопросы спикерам и получить на них ответы. Посетить «АВТОСТАТ Оперативку» можно по ссылке.

До встречи в прямом эфире!

Источник: АВТОСТАТ

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