«АВТОСТАТ Оперативка»: подводим итоги июля

Закончился июль, и мы подводим итоги авторынка за месяц. Все самое интересное о них в прямом эфире расскажут эксперты агентства «АВТОСТАТ».

Итак, сегодня, 5 августа, на нашем видеоканале будет проходить прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка: итоги июля 2022 года», участие в котором абсолютно БЕСПЛАТНО. Начало – в 10-00 по московскому времени.

Подключайтесь и тогда вы оперативно получите самую актуальную информацию о рынке новых легковых, легких коммерческих и грузовых автомобилей. Отдельного внимания заслуживают и свежие данные по автокредитованию.

Кроме этого, в ходе прямого эфира вы сможете задать свои вопросы спикерам и получить на них ответы. Посетить «АВТОСТАТ Оперативку» можно по ссылке.

До встречи в прямом эфире!