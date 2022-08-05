Раскрыты характеристики российского электроседана Evolute i-Pro

Компания «Моторинвест», которая планирует начать выпуск в России электромобилей под маркой Evolute, раскрыла первую информацию о седане i-Pro. Это российская версия китайского Dongfeng Aeolus E70.

Как пишет портал Autonews.ru, Evolute i-Pro будет оснащаться электрическим двигателем мощностью 163 л.с. и максимальным крутящим моментом в 230 Нм, а также батареей на 53 кВт-ч. В «Моторинвест» уверяют, что полностью заряженных аккумуляторов хватит для пробега в 420 км. Время разгона до 100 км/ч у модели займет 9,5 сек., а максимальная скорость составит 150 км/ч. Заявлено также, что благодаря так называемым «быстрым зарядкам» аккумулятор можно будет полностью «заправить» до 80% всего за 36 минут.

Напомним, производство и продажи электромобилей Evolute в России должны стартовать в сентябре. По неофициальным данным, первым поступит на рынок кроссовер i-JOY, в октябре появится еще одна модель, в ноябре – третья. Всего в модельном ряду Evolute будет три кроссовера различных классов, минивэн и седан, созданные на основе моделей Dongfeng, от которых их отличает лишь шильдик на радиаторной решетке.

Ранее стало известно, в каких городах можно будет купить электромобили новой марки Evolute уже в этом году. На старте продаж дилерская сеть охватит 9 регионов в западной части России – это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Сочи, Казань, а также Воронеж, Ростов-на-Дону и Липецк, в котором и будут производить автомобили Evolute на мощностях завода «Моторинвест». По информации портала «Китайских автомобилей», не исключено, что десятым регионом, где появится автосалон Evolute, станет Крым.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в марте 2022 года Минпромторг РФ, правительство Липецкой области и компания «Моторинвест» подписали специнвестконтракт по внедрению технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей. Планируемые инвестиции компании «Моторинвест» превышают 13 млрд рублей за 11 лет. Ожидается, что к моменту окончания срока действия СПИКа уровень локализации продукции достигнет 5000 баллов. За время реализации проекта будет произведено более 242 тыс. автомобилей. Благодаря реализации СПИК в Липецкой области будет создано почти 2 тыс. новых рабочих мест.

Какие еще электромобили могут появиться в России – читайте в «Календаре новинок».

Фото: Evolute