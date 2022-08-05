Kia представила рестайлинговый кроссовер Seltos

Компания Kia представила обновленный кроссовер Seltos, который уже поступил в продажу на рынке Южной Кореи. Стоимость новинки составляет от 15,7 тыс. долларов. Как пишет издание «Авторевю», радикального вмешательства в дизайн Kia Seltos не произошло: характерная двухуровневая архитектура фар сохранена. Однако изменены и сами светодиодные фары, и все пластиковое оперение передка, включая бампер. Решетка радиатора стала шире, а интегрированные в нее дополнительные секции ходовых огней теперь расположены ниже. В корейской гамме сохранилась топ-версия Gravity, которая снаружи отличается обильным черным декором. Корма Kia Seltos изменилась масштабнее: новые задние фонари объединены функциональной перемычкой, а секции на крыльях сделаны вертикальными. Изменен задний бампер, а также пластиковые накладки на дверях и порогах. Наконец, пересмотрен дизайн колес, которые могут иметь диаметр до 18 дюймов. С новыми бамперами длина машины выросла на 15 мм (до 4390 мм).

Что касается интерьера, передняя панель полностью новая – с двумя экранами диагональю по 10,25 дюйма, хотя они установлены не в единой плоскости: тачскрин медиасистемы слегка повернут к водителю. Центральная консоль переделана: блок климат-контроля стал компактнее и лишился вращающейся рукоятки регулировки температуры (теперь за это отвечают кнопки), а под ним разместились клавиши и рукоятки аудиосистемы. А вместо привычного рычага «автомата» Seltos обрел вращающуюся шайбу. Дорогие версии теперь имеют лобовое стекло с дополнительным шумоизолирующим слоем.