АВТОВАЗ объявил о переносе производства LADA Vesta в Тольятти

Совет директоров АВТОВАЗа утвердил решение по переносу производства автомобилей семейства LADA Vesta на основную площадку в Тольятти – на линию B0 производительностью до 60 автомобилей в час. Рестарт производства LADA Vesta запланирован на начало весны 2023 года, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Как отмечается, исходя из задач, поставленных перед компанией акционерами, а также прогноза развития структуры российского автомобильного рынка в 2023 году, производительность завода «ЛАДА Ижевск» (до 32 автомобилей в час) будет недостаточной для удовлетворения спроса.

При этом завод «ЛАДА Ижевск» продолжит развиваться: здесь будет организовано производство принципиально новой электрической версии LADA e-Largus. На предприятии также продолжится развитие производства комплектующих для LADA Vesta (штамповочное производство, производство пластика и др.), сохранятся сервисные и обеспечивающие функции.

Напомним, завод «ЛАДА Ижевск» входит в Группу «АВТОВАЗ» с 2011 года, когда на нем началась крупнейшая модернизация производственного комплекса. Мощности ижевского предприятия рассчитаны на выпуск 220 тыс. автомобилей в год. С сентября 2015-го завод «ЛАДА Ижевск» производил седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross. В феврале 2022-го на предприятии стартовал выпуск обновленной LADA Vesta. В рестайлинговой модели использовано порядка 600 новых деталей и компонентов, инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей. В начале марта конвейер «ЛАДА-Ижевск» был остановлен из-за нехваткой комплектующих, вызванной разрывом логистических цепочек.

Во сколько обходится содержание LADA Vesta и других моделей – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ