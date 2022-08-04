Geely Coolray в июле 2022 года стал лидером рынка в сегменте SUV

Бестселлером в сегменте SUV на российском рынке в июле стал китайский кроссовер Geely Coolray. В прошлом месяце на этой модели остановили свой выбор 1219 покупателей, что на 12,9% ниже показателя годичной давности, гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт».

Практически равные результаты показали кроссоверы Hyundai Creta (1165 шт., -77,1%) и Haval Jolion (1162 шт., +6,9%). Далее следуют две модели Chery – Tiggo 7 PRO и Tiggo 4, которые приобрели 1134 и 777 россиян (-51,4%) соответственно. Спрос на компактный кроссовер Kia Seltos снизился на 63,6% до 676 машин.

В ТОП-10 самых популярных моделей SUV по итогам июля также вошли: Geely Atlas Pro (580 шт., рост в 13,5 раза), Renault Duster (523 шт., -85,6%), Geely Tugella (516 шт., рост в 6,1 раза) и Chery Tiggo 8 PRO (508 шт.).

Добавим также, что всего по итогам июля россияне купили 17530 автомобилей класса SUV – на 74% меньше, чем годом ранее. За семь месяцев 2022 года этот сегмент сократился на 54% и составил 209958 машин.

Более подробная информация об итогах российского авторынка за июль и 7 месяцев содержится здесь.

Фото: Geely