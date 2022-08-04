ТОП-10 самых популярных автомобилей в России по итогам июля 2022 года

Самой популярной моделью в России по итогам июля остается LADA Granta, на которой остановили свой выбор 6525 покупателей (-47,9%). Второе место заняла LADA Vesta с показателем 2135 машин, что на 81,8% меньше по сравнению с прошлым годом. Третий результат показала Kia Rio – 1310 купленных автомобилей (-79,7%), гласят данные агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт».

Лидером среди моделей SUV стал китайский кроссовер Geely Coolray, разошедшийся тиражом в 1219 экземпляров (-12,7%). Спрос на седан Hyundai Solaris снизился на 79,5% до 1189 машин. Практически равные результаты показали кроссоверы Hyundai Creta (1165 шт., -77,1%) и Haval Jolion (1162 шт., +6,9%). Далее следуют две модели Chery – Tiggo 7 PRO и Tiggo 4, которые выбрали 1134 и 777 покупателей (-51,4%) соответственно. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России универсал LADA Largus с показателем 738 автомобилей (-80,3%).

Более подробная информация об итогах российского авторынка за июль и 7 месяцев содержится здесь.

Фото: АВТОВАЗ