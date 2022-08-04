Флагманский седан Chery Arrizo 8 может появиться в России

Компания Chery планирует представить в России новый флагманский седан Arrizo 8 и уже начала маркетинговые исследования на эту тему. На данный момент «восьмерка» еще не поступила в продажу в Китае – старт предварительных заказов намечен на конец августа, а появление «живых» автомобилей у дилеров ожидается не раньше конца сентября. Стоимость Chery Arrizo 8 с двигателем 1,6 л составляет от 105,9 до 128,9 тыс. юаней (от 950 тыс. до 1,15 млн рублей по текущему курсу), пишет портал «Китайские автомобили».

Напомним, премьера флагманского седана Chery Arrizo 8 состоялась в июле этого года. Модель относится к D-классу, но при этом на 10 см уступает в длину Toyota Camry. Chery Arrizo 8 будет предложена с 1,6-литровым мотором, знакомым по EXEED TXL (197 л.с.), и 1,5-литровым двигателем мощностью 156 л.с. Первый положен версии со спортивным дизайном (она получит обозначение GT), а второй – автомобилю с более простым оформлением. Максимальная скорость седана составляет 195 и 205 км/ч в зависимости от версии. Расход топлива составляет 6,5 л на 100 км в смешанно цикле у варианта с 1,6-литровым мотором, а с 1,5-литровым – 7,2 литра. Ожидается, что в будущем гамма пополнится 2-литровым турбомотором и гибридной модификацией.