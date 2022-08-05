Классический Land Rover Defender вернулся на конвейер

Подразделение Land Rover Classic анонсировало старт продаж очередной лимитированной серии классического Defender – она получила название Defender Works V8 Trophy II. Всего будет выпущено 25 таких внедорожников, каждый из которых стоит 225 тыс. фунтов стерлингов (почти 16,8 млн рублей по текущему курсу). Это в три раза больше начальной цены современного Defender (от 67,7 тыс. фунтов стерлингов), пишет портал Motor.ru.

Напомним, производство рамного Land Rover Defender прекратилось шесть лет назад, однако в 2021 году компания выпустила ограниченную партию таких внедорожников в исполнении Works V8 Trophy – все 25 машин раскупили за три дня. Год спустя автопроизводитель решил повторить былой успех и представил спецсерию Works V8 Trophy II.

Новинку построили на базе стоковых Defender, произведенных в период с 2012 по 2016 год. Причем сначала внедорожники разобрали, а затем пересобрали заново, но с доработками. Так, оригинальный турбодизель уступил место 5-литровому бензиновому «атмосфернику» V8, который развивает 405 л.с. Мотор работает в тандеме с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом автоматом ZF и 2-ступенчатой раздаточной коробкой.

Появился межосевой дифференциал, подвеску и рулевое управление модернизировали, тормозную систему усилили. Внешне же спецверсию можно узнать по камуфляжной расцветке: рисунок составлен из контуров стран и континентов. Появились силовые пороги без подножек и 18-дюймовые черные диски. Также имеются экспедиционный багажник, дополнительный блок освещения, лебедка и буксирная петля сзади.

Появится ли эта модель в России? Возможно ли купить ее путем параллельного импорта? Это можно будет узнать в ходе форума автобизнеса «Параллельный импорт: автомобили, компоненты, запчасти», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 16 августа в Москве. Более подробная информация и регистрация доступны по ссылке: parallel-import.autostat.ru.

Фото: Land Rover